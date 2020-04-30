Fenerbahçe 4 Mayıs'ta çalışmalara başlıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak."

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