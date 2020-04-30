Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe 4 Mayıs'ta çalışmalara başlıyor
30.04.2020 - 14:41 |

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta çalışmalara başlıyor

Sarı-lacivertli takım pazartesi günü Samandıra'da gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta çalışmalara başlıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sosyal medyada Gökhan Gönül-Caner Erkin tartışması

ALEX, FENERBAHÇE YILLARI HAKKINDA KONUŞTU

Fenerbahçe 4 Mayısta çalışmalara başlıyor

 

 

Alex de Souza, Fenerbahçe taraftarına seslendi: Sizi seviyorum
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Moerman: Türkiye, Fransa'dan daha büyük bir ülke

Moerman: Türkiye, Fransa'dan daha büyük bir ülke

Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı

Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı

Boateng futbolu Berlin'de bırakmak istiyor

Boateng futbolu Berlin'de bırakmak istiyor

Galatasaray'da Muslera'dan bir transfer daha! 18'lik yıldız...

Galatasaray'da Muslera'dan bir transfer daha! 18'lik yıldız...

Sıradaki Haber