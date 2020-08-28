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28.08.2020 - 17:16 |

Fenerbahçe - Alanyaspor: 1-1

Hazırlık maçında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe - Alanyaspor: 1-1
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İlk olarak yeni sezon hazırlıklarına Samandıra'da başlayan sarı lacivertli ekip 2. etapta Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Yeni transferleri ile sahada olan yeni teknik direktör Erol Bulut eski takımına karşı sahaya çıktı. Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydederken Alanyaspor'un golünü 6. dakikada Salih Uçan attı.

İlk hazırlık maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yenerken 2. hazırlık maçında ise Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrükspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR: 1-1

GOL:6' Salih Uçan - 38' Ferdi Kadıoğlu

İLK 11'LER;

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam

Aytemiz Alanyaspor:  Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam

Fenerbahçe - Alanyaspor: 1-1

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