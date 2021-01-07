Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı.

Saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda başlayan karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Sinan Gümüş ceza sahasının köşesinden klas bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe 67. dakikada Valencia'nın penaltıyı kaçırmasıyla farkı 2'ye çıkarma şansını tepti. Fakat 70. dakikada saheneye çıkan Pelkas takımını 2-0 öne geçirdi. 81. dakikada bu kez Alanyaspor Babacar'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltip ligde ikinci sıraya yükselirken Alanyaspor ise 30 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI (İLK YARI)

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

45 1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45 3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.

48. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay'ın uzaklaştırdığı topu Berkan İsmail Kutlu ceza alanına gönderdi. Müsait durumda ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Davidson'un vuruşunda top üstten auta gitti.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında araya giren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Marafona'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci Marafona, topu çelmeyi başardı.

70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde savunma arkasına koşu yapan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun yerden şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Bakasetas'ın rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Babacar, Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada topun başına geçen Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

87. dakikada Bareiro'nun soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

90 4. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

90 5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Moubandje'nin sert vuruşunda Altay Bayındır topu uzaklaştırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 87 Serdar Aziz), Sinan Gümüş (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 75 Samatta)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 71 Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis (Dk. 61 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson (Dk. 71 Babacar), Bareiro

Goller: Dk. 12 Sinan Gümüş, Dk. 70 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 80 Babacar (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90 2 Erol Bulut (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Dk. 82 Mustafa Pektemek), Dk. 59 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde), Dk. 65 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile mücadele etti. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçının 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Bulut, Alanyaspor mücadelesinde Caner Erkin’e göre verirken Mert Hakan Yandaş’ı yedek soyundurdu. Erol Bulut, mücadeleye; Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas ve Thiam ilk 11’i ile başladı.

-Alanyaspor'da sarı kart gören Davidson ve Tzavellas, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

-Sinan Gümüş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde gol atan 16. futbolcu oldu.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına 4 eksikle çıktı. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Tolga Ciğerci, Perotti, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Sosa, Alanyaspor maçında görev alamadı.

CANER FORMASINA KAVUŞTU, SERDAR YEDEK

Fenerbahçe’de Caner Ekin, Alanyaspor maçına ilk 11’de başlarken Serdar Aziz mücadeleye yedek soyundu. Koronavirüs testleri negatife dönen Serdar ile Caner, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmıştı. Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor maçında ise Caner’i 11’de görevlendirirken Serdar’ı yedek soyundurdu. Öte yandan sarı lacivertli ekipte Caner Erkin ile Ozan Tufan, bu maçta sarı kart görmeleri halinde ligin 18’inci haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde görev alamayacaklar.

OZAN TUFAN VE ALANYASPORLU BERKAN’A YAKIN TAKİP

Sarı lacivertli ekipten Ozan ile Aytemiz Alanyaspor’dan Berkan İsmail Kutlu’ya Inter’den yakın takip var. Alanyaspor mücadelesini tribünden takip eden İtalyan devi Inter’in yetkilileri Ozan ve Alanyaspor’dan Berkan İsmail Kutlu’yu izledi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Sadık, Tisserand, Nazım Sangare, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro