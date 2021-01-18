Fenerbahçe - Ankaragücü: 3-1

Süper Lig'de 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 28. dakikada Thiam, 34. dakikada Samatta ve 67. dakikada Enner Valencia kaydetti. Ankaragücü'nde golü 90+4. dakikada Emre Güral attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ı takip etti. Ankaragücü ise 15 puanla 20. sırada kaldı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Filip Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı.

8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.

25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinde sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı.

Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezalıları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ü kadroya dahil edemedi. Bulut, bu isimlerin yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar'a 11'de görev vermedi.

Bu oyuncuların yerine MKE Ankaragücü maçında Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma hattı Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand ve Filip Novak'tan oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Thiam yer aldı. Forvet arkasında Pelkas şans bulurken, forvette Samatta oynadı.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu ve İsmail Yüksek şans bekledi.

Ferdi kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

Sadık Çiftpınar yedek soyundu

Fenerbahçe'de sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar, MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu. Ligde oynanan son 3 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görevlendirilen ve beğeni toplayan Sadık, belindeki ağrı sebebiyle Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında kadroya dahil edilmemişti.

Maçtan önceki son idman öncesinde kendini iyi hissettiğini söyleyerek takıma dahil olan Sadık, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer aldı.

Novak ilk 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.

Sosa ve Ademi kadroda yok

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Sosa ve Ademi, kadroda yer almadı. Hafif sakatlıkları sebebiyle durumlarının maç saatinde belli olacağı açıklanan 2 oyuncu, teknik heyetin kararıyla MKE Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de 10 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.