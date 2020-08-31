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31.08.2020 - 17:30 |

Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-0

The Land Of Legends Cup'ta Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Yeni transfer Thiam yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu.

Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-0
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Sezon öncesi yapılan The Land Of Legends Cup'ta Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler turnuvada adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin maçtaki gollerini 29., 41. ve 82. dakikalarda Thiam ile 64. dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

Fenerbahçe, Beşiktaş - Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-0

 

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Antalyaspor: Boffin, Eren, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel, Orgill

 

Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-0

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos’ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor’la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1. Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0 kazandı.

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos’ta da Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’la birer hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük’le 2-2, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor’la ise 1-1 berabere kaldı.

 

 

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