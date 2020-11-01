Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe'de Antalyaspor kafilesi açıklanırken yeni transfer Perotti kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’te başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya gidecek.
İŞTE KAFİLEDE YER ALANLAR
Kafilede yer alan isimler; Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Tisserand, Lemos, Serdar, Caner, Novak, Gustavo, Tolga, OZan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Sinan, Perotti, Valencia, Samatta, Cisse, Ademi şeklinde oldu.
Mame Thiam, Ömer Faruk Beyaz ve Sadık Çiftpınar kadroda bulunmuyor.