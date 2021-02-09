Fenerbahçe-Başakşehir: 1-2

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray'a mağlup olarak liderlik koltuğunu kaptıran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı final için Başakşehir'i konuk etti.

Başakşehir karşısında 3. maçına çıkan Aykut Kocaman, yakından tanıdığı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de son maça göre farklı bir 11'i sahaya sürdü.

İlk yarıda her iki takım da karşılıklı pozisyon bulurken skor 42. dakikada Başakşehir'de J. Fernandes'in golüyle değişti, 0-1.

Golün ardından Fenerbahçe'de Lemos, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Fenerbahçe, 72. dakikada Valencia'nın golüyle maça tekrar ortak oldu, 1-1.

İlerleyen dakikalarda iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşmanın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde Başakşehir, 96. dakikada Gulbrandsen ile tekrar öne geçti, İlerleyen dakikalarda gol gelmeyince Başakşehir, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Attıla, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse

Başakşehir: Volkan, Cemali, Ponck, Epureanu, Uğur, Berkay, Azubuike, Youssouf, Deniz, Fernandes, Demba Ba

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45 3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan Galatasaray debisine göre 7 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Galatasaray maçında 11'de görevlendirdiği; Altay, Serdar, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Osayi-Samuel, Nazım Sangare'yi yedek soyundururken, Harun, Gökhan, Lemos, Sinan, Ferdi, Thiam, Cisse'ye görev verdi. Erol Bulut, Başakşehir maçına şu 11'le çıktı: "Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse."



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Tisserand, Gustavo, Pelkas ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir maçında görev alamadı.



DERBİDE GÖREV ALAN 7 İSİM YEDEK SOYUNDU



Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray ile mücadele eden Fenerbahçe'de 7 isim Başakşehir maçında yedek soyundu. Erol Bulut, Altay, Serdar, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Osayi-Samuel, Nazım Sangare'ye Başakşehir maçında yedekler arasında yer verdi. Bu oyuncuların yerlerine ise Harun, Gökhan, Lemos, Sinan, Ferdi, Thiam, Cisse görev aldı.



GÖKHAN GÖNÜL 11 MAÇ SONRA 11’DE



Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 11 maç sonra 11’de yer aldı.

Kupada Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Gökhan Gönül en son ligin 12’nci haftasında oynanan Malatyaspor maçında görev almıştı.



MESUT ÖZİL YEDEK



Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı. Maç eksiği bulunmasından dolayı teknik direktör Erol Bulut'un son 2 lig maçında yedek soyundurduğu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı.



BAŞAKŞEHİR'DE 11 EKSİK



Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına 11 eksikle çıktı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edin Visca, Chadli, Aleksic, Caiçara, Da Silva, Mehmet Topal, Boli Bolingoli-Mbombo, Hasan Ali, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir ve Tolga Ciğerci Fenerbehçe karşılaşmasında forma giyemedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise mücadeleye şu 11'le başladı: "Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Fernandes, Demba Ba."



NİHAT ÖZDEMİR İLE ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ZTK çeyrek final maçını TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi.