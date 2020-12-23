Fenerbahçe - Başakşehir: 4-1

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Nazım Sangare, Tisserand, Gustavo ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. Başakşehir'in tek golü Mahmut Tekdemir'den geldi. Medipol Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yer alan Skrtel'in vuruşunda top kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Mahmut Tekdemir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

15'inci dakikada Chadli'nin sağ kanattan ortasında kaleci Altay topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

25'inci dakikada Deniz'in ortasında kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda top Thiam'da geri döndü. İrfan Can'ın ceza yayı üzerinde bir kez daha şansını denedi ancak top üstten dışarı çıktı.

30'uncu dakikada Caner'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Sinan'ın vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

40'ıncı dakikada ceza sahası içi sağından İrfan Can'ın pasında topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45'inci dakikada İrfan Can'ın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.

45+2'nci dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Caner'in soldan ortasında kaleci Volkan'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası sağ çaprazınd Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Nazım Sangare'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

53'üncü dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 1'e çıkardı. Caner Erkin'in soldan ortasında Tisserand topa kafa vuruşu yaptı. Skrtel'e çarparak dönen topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

69'uncu dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Topla buluşan Thiam'a yaptığı faul sebebiyle Rafeal sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek'e sarı kart göstermesinden dolayı tepkisini sürdüren Rafael ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.

71'inci dakikada Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael'e verilen karta itirazından dolayı hakem Bahattin Şimşek tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

73'üncü dakikada Medipol Başakşehir 9 kişi kaldı. Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadele sonrasında İrfan Can Kahveci, hakem Bahattin Şimşek'e itirazda bulunarak sarı kart gördü. Hakeme yönelik tepkilerini sürdüren İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

84'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner'in soldan pasıyla topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası için sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

89'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Thiam'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan, hızla ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluştu: 4-1.

90+1'inci dakikada Ferdi'nin sağdan ortasında ceza sahası içinde yer alan Novak'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Mücadele 4-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.

ÖZKAN SÜMER UNUTUMADI

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında unutulmadı.

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolu ve Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer için mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.