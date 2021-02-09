Fenerbahçe - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Kupada kısmen kolay rakipleri geçip çeyrek finale çıkan, ligde de üst üste galibiyetler alıp zirveye yerleşen Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sonu derbi maçta Galatasaray'a kaybedip 3. sıraya gerilemişti. Kulüpten yapılan resmi açıklamalara göre Luiz Gustavo sakat, Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand ise henüz hazır değil. Bu 3 ismin dışında İrfan Can Kahveci ve Diego Perotti de rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonu son 3 lig maçında kalesini gole kapatan Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, ufak da olsa rotasyona gidebilir. Savunmanın sağında Gökhan Gönül'ü, solunda Filip Novak'ı görebiliriz. Stoperde de Mauricio Lemos tercihi yapılabilir. Hücumun bir kanadında Sinan Gümüş, merkezde ise Mesut Özil ilk 11'de başlayabilir.

Okan Buruk'la yollarını ayırıp takımın başına Aykut Kocaman'ı getiren Başakşehir'de ise hem tabelada yazan sonuçlar düzelmedi hem de ciddi bir eksik listesi mevcut! Son antrenmana katılmayan Edin Vişça, Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli, kupa çeyrek final maçında Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım'ın son durumlarına da maçtan önce yapılacak kontroller sonrasında karar verilecek. Bu kadar eksiğe rağmen kalede Mert Günok, savunmada Alexandru Epureanu, orta alanda Youssouf Ndayishimiye, kanatlarda Junior Fernandes ve Fredrik Gulbrandsen, en ileride Demba Ba ile yine de güçlü bir kadroya sahipler. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç ve Giuliano da cabası...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 7 resmi maçta galibiyet aldıktan sonra Galatasaray'a kaybetti!

- Okan Buruk ile çıktığı son 8 resmi maçın 7'sinde gol atan Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2'de 0 çekti!

- İki takım arasında oynanan son 6 maçın 4'ü Fenerbahçe kazandı! (1 beraberlik - 1 Başakşehir galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %65'lik kesim derbi maçta Galatasaray'a kaybetse de kupadaki çeyrek final kapışmasında, Başakşehir karşısında sarı-lacivertli ekibe güveniyor... %4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.