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27.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan takıma moral konuşması!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un moral verici bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan takıma moral konuşması!
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Türk Telekom Stadı’ndan oynanacak derbi öncesi başkan Ali Koç, takıma büyük destek veriyor. Hafta içerisinde takım ve yönetim tekne gezisinde buluşmuştu.
Keyifli anların yaşandığı bu gezide Başkan Ali Koç’un moral verici bir konuşma yaptığı öğrenildi. Özellikle Hatayspor maçındaki oyun ve skorun ardından ciddi eleştiriler alan teknik heyet ve takıma olan güvenini dile getiren Başkan Koç, galibiyete inadığını vurguladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan takıma moral konuşması

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