FenerbahÃ§e Beko: 100 - TeksÃ¼t BandÄ±rma: 70

Fenerbahçe Beko: 100 - Teksüt BandÄ±rma: 70
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde TeksÃ¼t BandÄ±rma'yÄ± 100-70 yenen FenerbahÃ§e Beko, DÃ¶rtlÃ¼ Final'e kaldÄ±. SarÄ±-lacivertliler, yarÄ± finalde TÃ¼rk Telekom ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmaya Prewitt'in basketleriyle baÅŸlayan TeksÃ¼t BandÄ±rma, ilk 5 dakikayÄ± 13-9 Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. Kalan bÃ¶lÃ¼mde Sloukas-Vesely ikilisiyle skorlar Ã¼reten FenerbahÃ§e Beko, Yunan oyun kurucusunun son saniye Ã¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼yle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ± (22-22) ve ilk Ã§eyrek bu skorla sonuÃ§landÄ±.
MÃ¼sabakanÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸine Sloukas'Ä±n art arda bulduÄŸu isabetlerle giren FenerbahÃ§e Beko, 14. dakikada Ali Muhammed'in Ã¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼yle farkÄ± Ã§ift hanelere yÃ¼kseltti: 34-24. SarÄ±-lacivertliler, soyunma odasÄ±na 46-32 Ã¶nde gitti.
MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±na Melih MahmutoÄŸlu'nun Ã¼Ã§lÃ¼kleriyle giren FenerbahÃ§e Beko, 25. dakikada Ali Muhammed'in dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸÄ±yla farkÄ± 20 sayÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±: 62-42. ÃœstÃ¼n oyununu sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ±-lacivertliler, final periyoduna da 79-52 Ã¶nde girdi.
Son Ã§eyrekte rakibinin farkÄ± kapatmasÄ±na izin vermeyen FenerbahÃ§e Beko, parkeden 100-70 galip ayrÄ±ldÄ±.
Salon: Ãœlker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ãœnal, Kerem Baki
FenerbahÃ§e Beko: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 8, Melih MahmutoÄŸlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem SancaklÄ± 2, Ergi TÄ±rpancÄ±
TeksÃ¼t BandÄ±rma: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry 15, Åžehmus Hazer 5, Erkan YÄ±lmaz, Alperen ÅžengÃ¼n 2, Furkan HaltalÄ± 4, SadÄ±k Emir Kabaca, Atakan Erdek 5
1. Periyot: 22-22
Devre: 46-32
3. Periyot: 79-52
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