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30.12.2020 - 10:47 |

Fenerbahçe Beko - Asvel maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da

Euroleague’de geride bıraktığımız hafta Olympiakos’a karşı aldığı galibiyet ile playoff yarışında olduğunu belli eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 5 galibiyetli Asvel ile karşı karşıya gelirken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko - Asvel maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da
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Son olarak Euroleague’de geçtiğimiz hafta Olympiakos’u Jan Vesely ve DyShawn Pierre’in etkili oyunlarıyla mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki 6. galibiyetini alarak playoff biraz da olsa güçlenmesini sağlamıştı. Sarı-lacivertli ekibin şimdi ise Olympiakos galibiyetini anlamlı kılması için Fransız ekibi Asvel karşısında mutlak galibiyet alması gerekiyor.

Sezon içinde Guduric ve Alex Perez gibi iki kaliteli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, bu kritik karşılaşmada iki oyuncudan da katkı almayı bekliyor.

1. hafta itibariyle aldığı 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile ligde 16. sırada yer alan Asvel Villeurbanne, son 3 maçının 2’sinde Khimki Moskova ve Maccabi Tel Aviv mağlup ederek sürprize imza atmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 16 maçta 6 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

Asvel bu sezon oynadığı 15 maçın 7’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

Konuk ekibin şimdiye kadar elde ettiği 5 galibiyetin 4’ü iç sahada geldi. Tek deplasman galibiyeti ise Saski Baskonia’ya karşı alındı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri Fenerbahçe Beko’nun kendi evinde Asvel’i konuk edeceği maçta %16 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IM MAÇ TAHMİNİ

Fenerbahçe, Olympiakos galibiyeti ile nefes aldı. Guduric transferi gard rotasyonunu rahatlatmaya başladı. Fakat ardından hafta içinde Anadolu Efes’ten farklı bir mağlubiyet aldılar. Marko Guduric yeni bir isim olmasına rağmen, maçın en iyilerinden biriydi Fenerbahçe tarafında. Nando De Colo çok kötü bir durumda. Jan Vesely direniyor fakat 2-3 sezon öncesindeki formunu hala arıyor.

 Fenerbahçe Beko - Asvel maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.comda

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