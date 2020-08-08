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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı
08.08.2020 - 14:43 | |   İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın taktik ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Sırp başantrenörün antrenman öncesi teknik ve idari kadro ile bir araya geldiği, daha sonra ise basketbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Mauricio Isla antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor!
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