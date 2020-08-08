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08.08.2020 - 11:40 | | AA

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı BaşantrenörüIgor Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Sırp başantrenörün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kokoskov'un, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Igor Kokoskov'un sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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