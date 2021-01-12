12.01.2021 - 22:49 |
Fenerbahçe Beko-Baskonia: 96-76
Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, İspanyol Baskanoia'yı farklı mağlup etti ve karşılaşmadan 96-76'lık skorla galip ayrıldı.
Turkish Airlines EuroLeague’in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia‚yı konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona önde götürdüğü ve muazzam bir performansa imza attığı maçı 96-76 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 19. maçında dokuzuncu kez kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkardı. Baskonia ise 19. maçında 10. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın çeyrek skorları:
1. çeyrek: 28-18
2. çeyrek: 51-41 (23-23)
3. çeyrek: 75-56 (24-15)
4. çeyrek: 96-76 (21-20)