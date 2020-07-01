Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası organizasyonlarındaki 42 takım arasındaki değerlendirmeler sonucunda finale kalan yedi ekipten biri oldu. Avrupa Ligi yönetimi tarafından açıklanan sonuçlara göre Fenerbahçe Beko, pazarlama alanında organizasyonun en iyi üçüncü takımı seçildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ana sponsoru Beko'nun iş birliğiyle "Eat Like A Pro" projesini sahiplenerek spor ile sağlıklı beslenmenin, özellikle genç jenerasyonların hayatındaki önemi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik yeniliklere imza attı. Fenerbahçe Beko, bu projede sporcularından da destek alarak hem Ülker Spor ve Etkinlik Salonu içerisindeki maç günü etkinlikleriyle hem de iletişim kanallarında kullandığı içeriklerle bu farkındalığı desteklemeyi hedefledi.

"EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri"nde altın ödülün sahibi Anadolu Efes olurken, gümüş ödül ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına verildi.