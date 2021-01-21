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21.01.2021 - 10:20 | | AA

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın konuğu

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın deplasmanda Rus ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın konuğu
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Rus ekibi ise 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı CSKA Moskova, 78-77'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskovanın konuğu

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