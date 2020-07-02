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02.07.2020 - 19:42 |

Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaştı!

Fenerbahçe Beko, Obradovic'in ayrılığı sonrası Sırp koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaştı!
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Obradovic'in ayrılığı sonrası sarı -lacivertli takımda merakla beklenen koç Igor Kokoskov oldu.

Bein Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp koç ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

2013 yılında başına geçtiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya koşan Obradovic, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı.

Slovenya ile altın madalya
Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya'ya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmıştı.

Kokoskov son olarak, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'te yardımcı antrenör görevinde bulunuyordu.

Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaştı

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