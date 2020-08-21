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HaberlerBasketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdi
21.08.2020 - 14:31 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdi

Fenerbahçe Beko, genç oyuncuları Efe Ergi Tırpancı'yı Ormanspor'a, Ekrem Sancaklı'yı da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 1 yıl kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da ING Basketbol Süper Ligi ekiplerine sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildiği belirtilerek, "Bu anlaşmaların her iki sporcumuza da hayırlı olmasını diliyor, kariyerlerinin bu döneminde kendilerine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdi

Skorer Mutfak - 21 Ağustos 2020
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