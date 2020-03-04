EuroLeague'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe ligde 10. sırada yer alıyor. İlk 8'e girmek için artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe Beko seyircisi önünde bir zafer daha kazanmak istiyor. Taraftar mücadeleyi kaçırmak istemezken Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu sıklıkla soruluyor.

FENERBAHÇE BEKO KIZILYIDIZ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı bu akşam saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. Basketbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS HABER'den canlı olarak seyredebilecekler.

AVRUPA SAHNESİNDE 536. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak. Sarı Lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de ise yaptığı 333 maçın 196’sını kazandı, 137’sinde sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56’lık skorla kazanmıştı.