Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'nın konuğu
28.10.2020 - 09:49 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'nın konuğu

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın deplasmanda Maccabi Playtika ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'nın konuğu
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın konuğu olacak.

Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Alba Berlin ve Khimki karşılaşmalarında galip gelen Maccabi Playtika ise CSKA Moskova, Bayern Münih ve Olympiakos'a yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 21 maçın 14'ünü Maccabi Playtika kazanırken, 7'sinden Fenerbahçe Beko üstün ayrıldı.

Avrupa kupalarında 542. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 543. maçına Maccabi Playtika karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 542 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 340 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtikanın konuğu

 

 

 

 

 

 

    Mehmet Yılmaz: Kasımpaşa maçı sonrası Newton ile yollar ayrılır
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Başakşehir - PSG karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
      Başakşehir - PSG karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
    2. Altın madalya alan Kayra Sayit yurda döndü
      Altın madalya alan Kayra Sayit yurda döndü
    3. VakıfBank ikinci kez Guinness Rekorları'na girdi
      VakıfBank ikinci kez Guinness Rekorları'na girdi
    4. Göztepe'den 400 taraftarına hediye bilet
      Göztepe'den 400 taraftarına hediye bilet
    5. Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'nın konuğu
      Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'nın konuğu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir-PSG Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

    Başakşehir-PSG Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

    Anadolu Kaplanları... Kayserispor'un Berna annesi!

    Anadolu Kaplanları... Kayserispor'un Berna annesi!

    Son dakika | Süper Lig'de Remy fırtınası

    Son dakika | Süper Lig'de Remy fırtınası

    Marsilya-Manchester City: 0-3

    Marsilya-Manchester City: 0-3

    Sıradaki Haber