Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Avrupa arenasında parkeye çıktığı son 6 karşılaşmadan da zaferle ayrılmayı baiaran temsilcimiz Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta ise ligin lideri ve şampiyonluk favorilerinden biri olan CSKA Moskova’yı deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Son haftalarda oynadığı etkili oyunla yeniden play-off potasına girmeyi başaran Sarı-lacivertliler bu kez ise 10 galibiyeti bulunan Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyet için perkeye çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Kyle O’Quin’i kadrosuna kattığını açıklayan temsilcimiz, uzun rotasyonuna tecrübeli ve üretkenlik konusunda takıma da yardımcı olabilecek bir oyuncu eklemiş oldu. Transferin açıklanmasının ardından ise sezon başından buy ana kadroda bulunan Johnny Hamilton ise Mornar Bar’a transfer oldu.

Kritik mücadelelerin oynanacağı bu hafta da Fenerbahçe Beko’nun Maccabi karşısında alacağı galibiyet play-off yolunda onlara büyük bir avantaj sağlamış olacak.

Konuk ekip Maccabi Tel Aviv ise sezon başında yaptığı kötü başlangıcın sonrasında hızlıca toparlanmayı başarmış ve şimdiki derecesini elde etmişti. Son 10 maçlık periyor baz alındığında bu süreci 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile geçmeyi başaran İsrail ekibi, İstanbul deplasmanına da yıldız isimleriyle galibiyet için gelecek.

Özellikle Real Madrid’I 86-84 mağlup etmeyi başardıkları karşılaşmada takımın neredeyse tamamında skor katkısı gelirken öne çıkan isim ise 30 sayılık performansıyla Tyler Dorsey olmuştu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 21 maçta 11 galibiyet alırken bu maçların yalnızca7’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

Maccabi Tel-Aviv’in ise bu sezon oynadığı 21 maçın 11’inde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri Fenerbahçe Beko’nun Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geleceği maçta %49 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

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Fenerbahçe Beko, üst üste 6 galibiyet elde etti. Guduriç'in gelmesi sonrası takım mental olarak da toparladı. CSKA'yı bile deplasmanda yendiler. Maccabi de Baskonia ve Real Madrid galibiyetleri ile İstanbul'a geliyor. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan TJ Cline'ı transfer ettiler. Bence zor ve çekişmeli bir maç olacak. Fenerbahçe deplasmanda kazanmıştı. Yine galibiyete yakınlar ama Maccabi handikapta kalabilir. 7.5 handikapla beraber 2 tercihini öneriyorum.