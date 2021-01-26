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26.01.2021 - 13:50 |

Fenerbahçe Beko Makkabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLegue'de nefes kesecek bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İsrail ekibi Makkabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Fenerbahçe Beko Makkabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

Fenerbahçe Beko Makkabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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THY EuroLegue'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko ile Makkabi Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Son 6 maçında beli bükülmeyen Fenerbahçe Beko galibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istiyor. Maç için nefesler tutulurken "Fenerbahçe Beko Makkabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemde...

FENERBAHÇE BEKO MAKKABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Makkabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – HÜCUM (FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA):

Sayı: 76.5 – 80.0

2 Sayı: %54.6 - %53.5

3 Sayı: %39.7 - %35.6

Serbest atış: %83.6 - %76.5

Ribaund: 30.4 – 34.7

Asist: 18.8 – 15.8

Top çalma: 6.8 – 7.1

Blok: 1.9 – 2.4

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – SAVUNMA (FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA):

Sayı: 78.3 – 78.7

2 Sayı: %52.1 - %53.3

3 Sayı: %37.3 - %35.8

Serbest atış: %76.6 - %83.0

Ribaund: 33.9 – 32.9

Asist: 19.8 – 16.6

Top çalma: 7.4 – 6.3

Blok: 2.3 – 3.1

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