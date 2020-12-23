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23.12.2020 - 22:37 |

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 84-77 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı.

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 84-77 mağlup etti
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti. Fenerbahçe maçı 84-77 kazandı.

Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 9. maçla beraber kötü seriye son verdi.

Fenerbahçe'de Vesely 17 sayı, Pierre 14 sayıyla galibyette başrol oynadı.

Ayrıntılar geliyor...

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