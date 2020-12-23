23.12.2020 - 22:37 |
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 84-77 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti. Fenerbahçe maçı 84-77 kazandı.
Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 9. maçla beraber kötü seriye son verdi.
Fenerbahçe'de Vesely 17 sayı, Pierre 14 sayıyla galibyette başrol oynadı.
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