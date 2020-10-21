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21.10.2020 - 10:59 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak
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Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova ve Bayern Münih karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında Khimki'yi yenen Panathinaikos ise son 2 karşılaşmada Olympiakos ve Barcelona'ya mağlup oldu.

Yunan ekibinin Asvel ile karşılaşacağı mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanmadı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 9 maçın 7'sini Fenerbahçe Beko, ikisini ise Panathinaikos kazandı.

Avrupa kupalarında 542. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 339 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 140 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAPın konuğu olacak

 

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