Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada bulunuyor. Kızılyıldız mts ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.