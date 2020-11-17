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17.11.2020 - 16:39 | | FANATİK

Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa ile anlaşmak üzere!

Fenerbahçe Beko, eski Sırp basketbolcu Zarko Cabarkapa'yı idari kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa ile anlaşmak üzere!
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov'un ardından bu kez de idari kadroya Sırbistan'dan bir takviye gerçekleştiriyor. Mozzart Sport'tan Dorde Matic'in haberine göre Fenerbahçe, Sırp basketbol adamı Zarko Cabarkapa ile anlaşma noktasına geldi.

Oyunculuk döneminde Beopotrol, Buducnost, Phoenix Suns, Golden State Warriors formaları giyen Zarko Cabarkapa, 2002'de Indianapolis'te dünya şampiyonluğuna ulaşan Sırbistan Milli Takımı'nın da bir parçasıydı.

Oyunculuk kariyeri sonrasında ise Cabarkapa; 2015-19 yılları arasında Adriyatik Ligi'nde, geçen sezon ise Sırp ekibi Kızılyıldız'da sportif direktör olarak görev yaptı.

Yöneticilik döneminde yaptığı işlerle dikkat çeken 39 yaşındaki basketbol adamının, genel menajer Maurizio Gherardini'ye yardımcı olacak bir görevde konumlandırılması bekleniyor.

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Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa ile anlaşmak üzere

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