Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından bir ayrılık daha resmileşmek üzere..

32 yaşındaki İtalyan Gigi Datome'nin 5 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile yollarını bu sezon ayıracağının sinyallerini daha önceden veren Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile anlaştığı ifade edildi.

Gigi Datome 3 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 kez de Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

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