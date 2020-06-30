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30.06.2020 - 00:50 |

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe Beko'da İtalyan Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile anlaştığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrılıyor!
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Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından bir ayrılık daha resmileşmek üzere..

32 yaşındaki İtalyan Gigi Datome'nin 5 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile yollarını bu sezon ayıracağının sinyallerini daha önceden veren Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile anlaştığı ifade edildi.

Gigi Datome 3 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 kez de Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Bekoda Gigi Datome ile yollar ayrılıyor

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