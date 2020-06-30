30.06.2020 - 00:50 |
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe Beko'da İtalyan Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile anlaştığı ifade edildi.
Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından bir ayrılık daha resmileşmek üzere..
32 yaşındaki İtalyan Gigi Datome'nin 5 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile yollarını bu sezon ayıracağının sinyallerini daha önceden veren Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile anlaştığı ifade edildi.
Gigi Datome 3 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 kez de Euroleague şampiyonluğu yaşadı.
Diego Maradona'nın Napoli'de Attığı En İyi Goller