01.05.2020 - 10:16 |
Fenerbahçe Beko'da hedef Gustavo Ayon
İspanyol devi Real Madrid forması giydikten sonra Rus ekibi Zenit'e transfer olan Gustavo Ayon Fenerbahçe Beko'nun transfer listesine girdi.
Fenerbahçe Beko, uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra Zenit'e transfer olan Gustavo Ayon'a kanca attı.
Sarı-lacivertlilerin, 2.08'lik basketbolcuyla görüşmelere başladığı belirtilirken, Anadolu Efes'in de bu oyuncuyla temasa geçtiği belirtildi. İki Türk ekibinin transferdeki bu yarışı, Avrupa'da da yankı uyandırdı.