Fenerbahçe Beko'da hedef Gustavo Ayon

Fenerbahçe Beko, uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra Zenit'e transfer olan Gustavo Ayon'a kanca attı.

Sarı-lacivertlilerin, 2.08'lik basketbolcuyla görüşmelere başladığı belirtilirken, Anadolu Efes'in de bu oyuncuyla temasa geçtiği belirtildi. İki Türk ekibinin transferdeki bu yarışı, Avrupa'da da yankı uyandırdı.