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25.07.2020 - 16:02 | | AA

Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları açıklandı.

Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon Kokoskov'un yardımcılıklarını, Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Bekoda Kokoskovun yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibinde ise görev dağılımı şöyle oldu:

Başantrenör: Igor Kokoskov

Yardımcı antrenör: Erdem Can

Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic

Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ

Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz

Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener

Kondisyoner: Predrag Zimonjic

Kondisyoner: İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

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