26.03.2020 - 01:42 |
Fenerbahçe Beko'da Obradovic ülkesine gitti!
Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic ailesi ile birlikte Belgrad'a vardı.
Sırp hükümetinin gönderdiği özel uçak Obradovic ve ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan Sırp vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıdı.
Fenerbahçe Beko'nun sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği bildirildi. Fenerbahçe Beko'da cumartesi günü koronavirüs testleri yapılmıştı.
Toplam 6 kişiden alınan Numuneler Sağlık Bakanlığına gönderilmişti. Fenerbahçe Beko tarafından Sonuçların gelmesi bekleniyor.