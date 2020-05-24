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24.05.2020 - 17:54 |

Fenerbahçe Beko'da Sloukas'a bir talip daha!

Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezon bütçesinin ne kadar olacağı merak edilirken Sloukas ile ilgili ayrılık iddiaları konuşulmaya başlandı. Ülkesinden Olympiacos'un devreye girdiği Sloukas ile CSKA Moskova ve Real Madrid de ilgileniyor.

Fenerbahçe Beko'da Sloukas'a bir talip daha!
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezon bütçesinin ne kadar olacağı merak edilirken kadrodaki isimlerin ayrılmalarına yönelik söylentiler de artıyor.

Datome, Kalinic, Derrick Williams gibi isimlerin yanı sıra Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın da takımdan ayrılmasına ilişkin haberler dikkat çekiyor.

Daha önce Yunan basını tarafından eski takımı Olympiacos'un Sloukas'a 3 yıl için 5 milyon Euro'luk bir kontrat önermeye hazırlandığı belirtilmişti.

Sloukas'ın Fenerbahçe ile 2 yıllık kontratı daha bulunmasına rağmen takımdan ayrılabileceği ifade edilirken Eurohoops'un haberine göre Olympiacos'un yanı sıra CSKA Moskova ve Real Madrid de oyuncunun transferi adına devredeler.

CSKA Moskova, Mike James'in yanına bir oyun kurucu takviyesi planlarken Real Madrid de NBA'e gitme ihtimali bulunan Facundo Campazzo'nun boşluğunu doldurmak adına arayışlar içinde.

Fenerbahçe Bekoda Sloukasa bir talip daha

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