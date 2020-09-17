17.09.2020 - 15:57 | | AA
Fenerbahçe Beko'dan kulüp yöneticisi Sertaç Komsuoğlu sorumlu olacak
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesinin Sertaç Komsuoğlu olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sertaç Komsuoğlu olmuştur. Yeni görevinin Sayın Komsuoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, takımımızın zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." denildi.
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