FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n FransÄ±z pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin deÄŸerli annesinin vefat ettiÄŸi haberini derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." denildi.