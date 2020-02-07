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07.02.2020 - 01:25 | | AA

Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti

FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n FransÄ±z pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti

FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n FransÄ±z pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin deÄŸerli annesinin vefat ettiÄŸi haberini derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." denildi.

FenerbahÃ§e Bekolu Lauvergnenin annesi vefat etti

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