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30.07.2020 - 12:34 |

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık kampı belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun sezon öncesi hazırlıklarını yapacağı kamp programı belli oldu.

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık kampı belli oldu
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Sarı-lacivertliler, 7 Ağustos Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapacağı idmanla sezonu açacak. Daha sonra Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampa girecek takım, ilk hazırlık karşılaşmasını 28 Ağustos tarihinde Beşiktaş ile yapacak. Fener, hazırlık sürecinde iki hazırlık turnuvasına katılacak ve bu turnuvaların maç programı daha sonra açıklanacak.

Fenerbahçe Bekonun hazırlık kampı belli oldu

Fenerbahçe'nin hazırlık dönemindeki programı şu şekilde:

7 Ağustos: Sezon açılışı - Takım antrenmanı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
10-16 Ağustos: Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri kampı
28 Ağustos: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş (Hazırlık karşılaşması - Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
6 Eylül: Tofaş - Fenerbahçe Beko (Hazırlık karşılaşması - Bursa)
9-13 Eylül: Gloria Cup (Hazırlık turnuvası - Antalya)
18-20 Eylül: Tübad Turnuvası (Hazırlık turnuvası - Sinan Erdem Spor Salonu)

Kobe'ye saygıyla...

 

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