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14.01.2021 - 09:48 | | AA

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.

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