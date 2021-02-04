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04.02.2021 - 10:28 | | AA

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zenit

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zenit
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girdi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.

Fenerbahçe Bekonun konuğu Zenit

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