Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zenit

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girdi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.