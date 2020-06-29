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29.06.2020 - 23:32 | | Ajansspor

Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...

Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası yeni başantrenör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Beko için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...
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Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası yeni başantrenör arayışlarına başladı. Obradovic'in yerine ilk aday olarak Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Sarunas Jasikevicius gündeme alındı.

Nova.rs sitesinde yer alan habere göre; Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın teklifini reddettiği takdirde Fenerbahçe'nin rotasını Toronto Raptors profesyonel ekibinin bir üyesi olan İspanyol koç Sergio Scariolo'ya çevireceğini iddia etti.

Fenerbahçe Bekoya sürpriz isim Sergio Scariolo...

Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius, 5 Mart 1976 tarihinde o dönem Sovetler Birliği sınırlarında olan, bugün Litvanya'nın ikinci büyük kenti Kaunas'ta dünyaya geldi.

Jasikevicius, Litvan bir ailenin çocuğuydu, ancak gençlik yıllarını ABD'de geçirdi. Solanco Lisesi'ne katıldı. Maryland Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynuyordu. Ortalama 13 sayı ve 4 asistle oynadı.

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