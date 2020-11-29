Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş derbiyi 4-3 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 34. dakikada Cisse ve 68. dakikada ve 90+7. dakikalarda penaltıdan Ozan Tufan kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 4. ve 20 dakikalarda Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ile 88. dakikada Fabrice N'Sakala kaydetti.

Kırmızı çıktı

Beşiktaş'ta Larin 50. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş bu sonuçla 16 puanla 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 20 puanla 3. sırada kaldı.

Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

MAÇ DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Ligin 10'uncu haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Siyah beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının kadrosunu Medipol Başakşehir karşılaşmasından sadece 1 oyuncuyu değiştirerek kurdu.

Kırmızı kart cezası olan Ersin'in yerine kalede yine Utku'yu oynatan Sergen Yalçın, tek değişikliği defans hattında yaptı. Geçen hafta Covid-19 olduğu için kadroya giremeyen Rosier, izolasyon sürecini tamamlayıp antrenmanlara çıkınca 11'deki yerine döndü. Stoperde iyileşen Welinton'un mu yoksa Necip'in mi tercih edileceği merakla beklenirken Yalçın'ın 11'e koyduğu isim, geçen haftaki gibi Necip oldu ve stoper ikilisi Necip-Montero'dan oluştu. Teknik direktör Sergen Yalçın sol beke Rıdvan'ı koyarken 4-1-4-1 düzeninde orta sahanın defansif yönünü Josef'e emanet etti. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki hücum gücü ise Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar'dan oluştu.

İYİLEŞENLER YEDEK KULÜBESİNDE

İki hafta önceki milli arada 1'i kadro dışı olmak üzere 8 futbolcusu Covid-19 olan Beşiktaş'ta geçen hafta Necip takıma dönmüştü. Bu hafta da Oğuzhan, Rosier, N'Sakala ve Welinton iyileşerek takıma döndü.

Teknik direktör Sergen Yalçın iyileşen futbolculardan sadece Rosier'i 11'de tercih ederken Oğuzhan, N'Sakala ve Welinton'u yedek bıraktı.

SAKAT, CEZALI VE HASTA 6 EKSİK

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasına 6 futbolcudan yoksun çıktı. Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart, Dorukhan Toköz'ün sarı kart cezası bulunuyor. Covid -19 izolasyonu devam eden Vida ve tüm testleri negatife döndükten sonra takıma dönen ancak son testi yine pozitif olan Ajdin Hasic diğer eksik olan iki futbolcu. Beşiktaş'ta baldırından sakat olan Gökhan Töre ve bu hafta iki idmana sakat olduğu gerekçesiyle çıkmayan son idmanı da yine sakat olduğunu söyleyerek yarıda bırakan Adem Ljajic de kadroya dahil edilmedi.

YÖNETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADIKÖY'DE

Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Son birkaç gündür sürekli Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma moral veren başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin büyük bölümü Kadıköy'e geldi ve takımı destekledi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN SEMBOLİK SELAM

Beşiktaşlı futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında deplasman tribününe giderek sembolik olarak taraftarı selamladı. Siyah beyazlı taraftarlar, deplasman tribününe hayatını kaybeden taraftarların koydu.

Süper Ligin 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayan maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Serdar Aziz'in yerine Lemosu, Mert Hakan'ın yerine ise Ozan Tufan'a görev verdi. Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: Altay - Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse.

GÖKHAN GÖNÜL VE SOSA 11'DE YER ALDI

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül 11'de yer aldı. Tecrübeli futbolcu, hafta boyunca Beşiktaş maçına yetişebilmek için yoğun çaba sarf etti. Gökhan Gönül, teknik direktör Erol Bulut'un forma vermesi ile Beşiktaş maçına 11'de başladı. Gökhan Gönül'ün yanı sıra Jose Sosa da mücadelede 11'de yer aldı. Arjantinli futbolcu eski takımına karşı ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

CANER ERKİN YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkini yeden soyundurarak yerine Filip Novak'ı dahil etti. Caner Erkin, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında da yedek soyunmuş 72'nci dakikada oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, derbi maça 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertlilerde Harun Tekin, Sinan Gümüş, Valencia, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ile Mbwana Samatta forma bulamayan isimler oldu.

"AD10S" TİŞÖRTÜYLE İLE ISINDILAR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde ısınmak üzere sahaya üzerinde Diego Armando Maradona'nın fotoğrafının bulunduğu tişörle çıktı. Sarı lacivertlilerin giydiği tişörtün üzerinde ayrıca "AD10S" yazısı da yer aldı.

Öte yandan mücadele başlamadan önce Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.