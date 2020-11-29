Fenerbahçe-Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle lige flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN Sports'tan ekranlara geliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını Skorer Canlı Yayın sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİ

Bugüne kadar oynanan 351 karşılaşmada Fenerbahçe 133 galibiyet alırken Beşiktaş 125 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip ağları 485 kez havalandırırken Beşiktaş'tan Fenerbahçe kalesine atılan gol sayısı 443 oldu. Oynanan karşılaşmaların 93'ü ise beraberlikle tamamlandı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12'sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu.

Bu sezon 3 maçta gol atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarının 15 dakikalık bölümünde sadece bir kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, 16-30 ve 31-45. dakikalarda ise ikişer defa gol sevinci yaşadı.

Ligde ikinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi.