Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında kıyasıya mücadele ile sporseverlerin karşısına çıkıyor. Sarı lacivertli takım çıktığı son 5 maçta yalnız bir yenilgi alırken, 8. sıradaki Beşiktaş ise iki mağlubiyet elde etmiş görünüyor. Nefeslerin kesildiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk futbolunun harikalar yaratan iki takımı Fenerbahçe ile Beşiktaş 29 Kasım Pazar günü Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç ise saat 19:00'da sporseverlerin karşısında olacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'ye misafir olan siyah beyazlıların maçı kazanmaktan başka çaresi yok. İki takımında kazanmak için çıkacağı derbi maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu'nda gerçekleşecek. Mücadele ise Bein Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'İ

Fenerbahçe: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.