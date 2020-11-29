Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Konyaspor yenilgisini Gençlerbirliği deplasmanında telafi eden Fenerbahçe'de tam 6 eksik var! Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Harun Tekin sakat. Sinan Gümüş ile Enner Valencia koronavirüs karantinasında. Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül iyileşti ve derbide hem ilk 11'deki yerini hem de kaptanlık pazubendini devralacak. TD Erol Bulut'un hücumun en ilerisinde Papiss Cisse'ye, kanatlarda ise Diego Perotti ile Dimitris Pelkas'a görev vermesi bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarların en merak ettiği soru: Mert Hakan Yandaş mı yoksa Ozan Tufan mı ilk 11'de olacak

Sezonun ilk 4 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, son 4 maçtan ise 3 galibiyet çıkarttı ve 13 puanla üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Siyah-beyazlılarda kritik derbi öncesi tam 7 eksik bulunuyor! Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz cezalı, Adem Ljajic ve Gökhan Töre sakat. Domagoj Vida ve Ajdin Hasic koronavirüs karantinasında. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısına çıkmadan önce Utku Yuvakuran'ın da maça yetişememe durumu vardı ve TD Sergen Yalçın; "Utku da olmazsa genç kardeşimiz Emre ile maça çıkarız..." demişti. Geçen haftaya ek olarak Fabrice N'Sakala ve Welinton kadroda olacak. En büyük koz 38'ine merdiven dayayan Atiba Hutchinson olacak!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin bu sezon kazandığı 6 maçta da "karşılıklı gol" izledik ve "2.5 gol" barajı aşıldı.

- Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 16 lig maçını kaybetmedi! (10 galibiyet - 6 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %38'lik kesim derbide 3 puanı sarı-lacivertli ekibin alacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.