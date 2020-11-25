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25.11.2020 - 22:28 |

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda tedavisi süren Gökhan Gönül düz koşulara başladı.

Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Sinan Gümüş ve Enner Valencia antrenmanda yer almazken, Diego Perotti salonda çalıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, 3 takımlı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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