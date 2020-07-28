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28.07.2020 - 20:13 |

Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri'nin transferini 1 milyon euroya bitirdi.

Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!
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Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri'nin gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre, 25 yaşındaki kanat oyuncusu sarı-lacivertli takımla 3 yıllın anlaşmaya vardı. Fenerbahçe oyuncunun bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu yıllık 600 bin euro maaş alacak. Darri, Karagümrük-Adana Demirspor play-Off final maçı sonrası Fenerbahçe'ye imza atacak.

Darri, bu sezon 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi

Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya talebi

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi. Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu

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