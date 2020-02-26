Fenerbahçe bu hale nasıl geldi!

CELAL UMUT EREN

-Stoper konusu çözüme kavuşturulamadı. Yanal’ın istedikleri alınmadı, alınanları da hoca beğenmeyip oynatmadı. İnatlaşmanın faturası ağır çıktı

-Ne sezon başı, ne devre arası kanayan yara haline gelen sol bek sorununa çare bulunamadı. Hatalı kararlar, transfer beceriksizliği takımın kimyasını bozdu

-Jailson ısrarı takımı şampiyonluktan etti. Stoper bölgesini bilmeyen Jailson’un bireysel hataları ve pasif kalan futboluyla toplamda 19 puan kaybedildi

-İdmanlarda yıllardır Fenerbahçe’nin silahı olan duran toplar konusunda hiçbir taktik çalışma yapılmaması, en önemli hücum opsiyonunu saf dışı bıraktı

-Kaptan Emre Belözoğlu son 2-3 aylık süreçte kendini geriye çekti. Saha içi ve dışında ciddi bir liderlik eksikliği başgösterdi, takım havasını ve coşkusunu kaybetti

Fenerbahçe’de Galatasaray’a karşı kurulan 21 yıllık tarihi yenilmezlik serisinin sona ermesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Hem kötü futbol hem de 3-1’lik yenilgi sarı-lacivertli camiada adeta şok etkisi oluşturdu.

Daha önce kendi evinde ezeli rakibine hiç böyle teslim olmayan Fenerbahçe’de birçok konu sorgulanır hale geldi. Başkan Ali Koç’u bile taraftarlarıyla karşı karşıya getiren hüsran dolu gecenin nasıl bu noktaya geldiği tüm sarı-lacivertlilerin kafasında bir numaralı gündem maddesi oldu.

21 yıllık tarihi serinin sona ermesine adım adım gidildi ve tüm her şey Samandıra’da birikti. Sezon başından bu yana başta transfer olmak üzere kadro yapısındaki plansızlık işleri arapsaçına çevirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da bazı kararlardan ısrarla vazgeçmemesi ve artık bunu net bir şekilde göstermesi sabırları taşırdı. İşte madde madde mutsuzluğa giden yol:



Falette çıkmazı



1 Stoper konusu Ersun Yanal’ın en büyük sıkıntısı oldu. Yaz döneminde listesinde Juan Jesus ve Kolarov bir numara iken; arka sıralardaki Zanka’ya gidilmesi hatta formsuz Rami’nin Comolli tarafından alınması stresli süreci başlattı. Yanal adeta cevap verir gibi Jailson’dan stoper oluşturmak istedi. AUDI Cup’ta da Jailson’u stopere çekerek tavrını belli eden tecrübeli teknik adam, o turnuvada takımın yediği 11 golün yönetim tarafından anlaşılamamasına şaşırdı. Devre arasında transfer yapmak zaten zor iken tek hamlenin Bundesliga’da 1 maça çıkan ve E.Frankfurt’ta 6. alternatif olan Falette olması bardağı taşırdı.

Planlar bozuldu

2 Falette’yi beğenmeyen hatta kafasındaki oyun şablonunda yeterli olmadığını düşünen Ersun Yanal, Jailson’la devam etti. Sadık’ın da şanssız sakatlığı planları iyice bozdu. Falette’yi bizzat başkan Ali Koç getirdi. Lig maçlarında bir dakika bir süre almayan Gineli stoper yerine orta saha Jailson tercih edildi. Son 4 maçta 1 puan toplanır, Fenerbahçe 11 puan yitirdi.

3 Jailson ısrarı takımı adeta şampiyonluktan etti. Stoper bölgesini bilmeyen Jailson’un bireysel hataları ve pasif kalan futboluyla toplamda 19 puan kaybedildi.

4 Duran toplar bir başka sıkıntılı konu oldu. Fenerbahçe lig başladığından beri kornerlerde 23 haftada sadece 3 kez sevinebildi. Antrenmanlarda duran topların eksikliği, kornerlerde sabit bir planın olmaması takımın önemli bir hücum opsiyonunu saf dışı bıraktı.



Lider eksiği

5 Sezon başında büyük umutlarla ve hevesle Fenerbahçe’ye katılan Emre Belözoğlu’nun özellikle son 2-3 aylık süreçte geri çekilmesi gözlerden kaçmıyor. Fiziksel olarak da bazı düşüşleri olan Emre, ilk geldiği dönemdeki sahiplenme havasından uzak kalınca takımda lider eksikliği başladı. Volkan Demirel’in de futbolculuğundaki aktif görüntüsü antrenörlük sürecinde olmayınca, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlık süresi uzayınca saha içi ve saha dışı liderliğindeki olumsuz bir hava oluştu.



6 Sol beke transfer yapılamaması ayrı bir sorun teşkil etti. Önce Kolarov ardından Rodriguez’le zaman kaybedilip hamle yapılamaması takım içi planları bozdu. Hasan Ali’nin sakatlık süreleri ve Dirar’ın hep orada denenip farklı alternatiflere gidilmemesi eleştirileri getirdi. Dirar’ın sol beke kayması, hem sağ kanadı hem de sol kanadı etkisiz hale getirdi.

Kulübe yetersizliği

Ersun Yanal’ın kafasında sorun olarak duran bir diğer problem de yedek kulübesindeki yetersizlik oldu. Yanal, sezon başından beri rotasyon olarak sadece 15-16 oyuncu arasında tercihler yaptı.

Mevlüt Erdinç’i hiçbir zaman yeterli görmeyen, sol bekte Hasan Ali’nin sakatlığına kafayı takan, sol beke yedek olmamasının sorununu yaşayan, stoperlerdeki memnuniyetsizlik sonrası Rami, Zanka ve Falette’ye soğuk bakan Yanal; geçen yılın bir numarası Harun Tekin’e de ligde bir dakika bile süre vermedi. Sezon başında yine herkesin merakla beklediği genç sağ bek Murat Sağlam hiç süre alamazken, bir türlü göze giremedi.

Kanatlar ayrı bir sorun

Sarı-lacivertlilerde takım içindeki bir diğer sorun kanatlarda yaşanıyor. Ersun Yanal’ın futbol şablonunda kanatlar büyük önem taşıyor. Ancak sezon başından beri istenen istikrar ve uyum sağlanamadı.

Garry Rodrigues’in istikrarsız durumu, gol yollarındaki başarısızlığı ve iki ciddi sakatlık yaşaması Ersun Yanal’ı etkiledi. Ayrıca sezona Moses’la başlayan Yanal, devre arasında Nijeryalı yıldıza veda etti, yerine kimse gelmedi.

Ama Moses da sezonun ilk yarısını genelde sakatlıklarla geçirdi. Deniz Türüç’ü de ilk 11’e düzenli bir şekilde monte edemeyen teknik heyet, Dirar’ı da sol bek krizi yüzünden kendi yerinde kullanamadı.

Dirar, Hasan Ali Kaldırım’ın yerinde oynamak zorunda kaldı. Tolga Ciğerci’den de ısrarla sol açık yaratmak isteyen Ersun Yanal, farklı bir plan üretemedi.

Tolgay Arslan sorgusu

Galatasaray derbisinde Luiz Gustavo’nun cezalı olması, Emre’nin sakatlığı Ersun Yanal’ı arayışlara itti. Ama burada da sezon başından bu yana verilen kararlar sıkıntı yarattı. İlk olarak sezonun ilk yarısında kadro dışı olan Mehmet Ekici ister istemez bir maç eksiği problemi yaşıyor.

Geçen yıl büyük umutlarla devre arası gelen Tolgay Arslan için ‘Tolgay’ı gelecek sezona hazırlayacağız’ diyen Ersun Yanal’ın oyuncusu bu sezon 22 haftada sadece 27 dakika süre verip, daha sonra Galatasaray derbisine ilk 11’de çıkarması kafaları karıştırdı. Geçen sezon Josef de Souza’nın yerine orta sahaya alınan Jailson’un da ısrarla stoperde tutulması krizi büyüttü.

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