Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!
03.10.2020 - 12:15 | | TRT Spor

Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!

Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaşan Feenrbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapabilir. Sarı Lacivertli yönetim 10 numara bölgesi için Norwich City forması giyen Emiliano Buendia pazarlıklarını sıklaştırdı. Oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmek istemesi Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!
ABONE OL

Diego Perotti ile birlikte 16. transferine imza atan Fenerbahçe, son bir sürpriz daha yapmak için kolları kolları sıvadı. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Sarı Lacivertliler bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor.

TRT Spor’un haberine göre Norwich’in Arjantinli oyuncusu Buendia, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. İngiliz ekibi, oyuncusunu satmak veya zorunlu satın alma ile kiralık göndermek istiyor. Fenerbahçe’nin Norwich ile pazarlığı sürüyor. 

10 numarada oynayacak

Haberde transferin resmileşmesi halinde Buendia’nın 10 numara bölgesinde oynayacağı belirtildi.

Sarı lacivertliler, Buendia transferinde mutlu sona ulaşamazsa başka alternatiflere yönelecek. Yönetim, transfer sezonu kapanmadan (5 Ekim) 10 numaraya bir takviye yapmak istiyor.

Erol Bulut ilk maçta Deniz Türüç'ü o bölgede oynatmış, son iki maçta da Ozan Tufan forveti destekleyen isim olmuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim'den flaş karar! Rangers maçı sonrası istifa...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transferi bitirdi! 24 saat içinde açıklama...

Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

    Marcelo'dan golcü vuruşu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!
      Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!
    2. Adana derbisinde 62. randevu heyecanı
      Adana derbisinde 62. randevu heyecanı
    3. Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz
      Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz
    4. Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
      Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
    5. Kadın basketbolunda derbi heyecanı
      Kadın basketbolunda derbi heyecanı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

    Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    A Milli Futbol Takımı toplanıyor

    A Milli Futbol Takımı toplanıyor

    Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

    Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

    Sıradaki Haber