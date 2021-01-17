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17.01.2021 - 09:15 |

Fenerbahçe Burak transferini de bitiriyor

Fenerbahçe, sadece yabancı transferinde değil, yerli oyuncu transferinde de atağa geçti. Sarı-Lacivertliler, Bursaspor'un en önemli oyuncularından Burak Kapacak için de girişimlere başladı.

Fenerbahçe Burak transferini de bitiriyor
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Fenerbahçe, sadece yabancı transferinde değil, gelecek vaat eden yerli oyuncuları da takıma katmak için büyük çaba sarf ediyor. TFF 1.Lig'de genç kadrosu ile mücadele eden Bursaspor'un en önemli oyuncularından Burak Kapacak için de girişimler başladı.

Yeşil- Beyazlı forma ile 17 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda sportif direktör Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Burak'ın ilk görüşmede Kanarya'nın teklifini kabul ettiği, Sarı-Lacivertliler'in de Bursaspor ile pazarlıklarını sürdürdüğü konuşuluyor. (Fanatik)

Fenerbahçe Burak transferini de bitiriyor

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