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24.07.2020 - 22:43 |

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazır!

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazır!
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Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 

Top kapma ve pas organizasyonuyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor müsabakası, saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespora hazır

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