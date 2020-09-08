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08.09.2020 - 15:30 |

Fenerbahçe çılgınlığı! Bayern'i bile geçti...

Transfer döneminin parlayan yıldızı Fenerbahçe, Twitter'da da fırtına gibi esti. Dünya üzerinde ağustos ayında 8.3 milyonla en fazla etkileşim alan ikinci kulüp sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe çılgınlığı! Bayern'i bile geçti...
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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Süper Lig'e 3 gün kala transferiyle ses getiren Fenerbahçe, sosyal medyayı da kasıp kavurdu. Deportes&Finanzas tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Twitter üzerinde Ağustos ayında en fazla etkileşim alan kulüpler arasına Fenerbahçe de girdi.

Sarı-lacivertliler, ağustos ayı içerisinde başta Sosa, Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Valencia ve Mert Hakan Yandaş gibi flaş transferiyle dünyada en fazla etkileşim alan 2. kulüp oldu.

Fenerbahçe tam 8.3 milyon etkileşimle ses getirdi. Zirvede ise Lionel Messi olayıyla çalkalanan Barcelona yer aldı.

Barça'nın etkileşimi 9.6 milyon oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih de 8.1 milyon etkileşimle Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada geldi.
4. sırada 7.6 milyon etkileşimle Arsenal, 5. sırada 6.5 milyon etkileşimle Chelsea bulundu.

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