Fenerbahçe - Denizlispor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Son 5 Süper Lig maçında galibiyeti olmayan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal dönemi de hafta arasında oynanan kupa maçıyla sona erdi. Trabzonspor'a 2-1 kaybeden sarı lacivertliler ufak da olsa final umudunu rövanşa taşıdı. Kadıköy'de Denizlispor'u konuk edecekleri maçta Garry Rodrigues ve Simon Falette sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Antrenmanlarda "antrenör gibi" fotoğrafları yayınlanan Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saati netleşecek.

8 haftalık galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor karşısında dindiren Denizlispor'da ise Oscar Estupinan şüpheli. Estupinan'ın yokluğu Hugo Rodallega'yı TD Bülent Uygun'un ilk tercihi yapacaktır. Uygun, Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başarmıştı. Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba deplasman kafilesinde yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Denizlispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamadı. (3 beraberlik - 8 mağlubiyet)

- Fenerbahçe, bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 11 lig maçından 31 puan çıkarttı. (10 galibiyet - 1 beraberlik)

- Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 6 Süper Lig maçına çıkan Bülent Uygun, bu 6 maçtan sadece 1 puan elde edebildi. (5 mağlubiyet)

- Fenerbahçe ligdeki son 5 maçını kazanamadı. Bu 5 maçın tamamı "KG VAR" olurken, 4'ü de "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe galibiyeti!

Üyelerin %62'den fazlası sarı lacivertlilerin Kadıköy'de kazanmasını bekliyor. %18'lik kesim ise taraf bahsine bulaşmamış ve "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Trabzonspor karşısında yine etkisiz oyunuyla dikkat çeken Fenerbahçe, haftalar sonra bu kötü gidişatı Denizlispor karşısında sonlandırmak istiyor. Denizlispor da Bülent Uygun ile geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra galibiyete uzandı. Yeni Malatyaspor karşısındaki oyuna bakıp Fenerbahçe maçını analiz etmek elbette doğru olmaz. Zira Denizlispor’un hücum meziyetleri bir hayli kısıtlı. Fenerbahçe’de savunma bölgesinde eksikler olsa da, kara bulutların bu hafta Kadıköy’de dağılacağını düşünüyorum. "MS1 + 4.5 ALT" ikilisini tavsiye edeceğim.